Gerard Piqué bittet Lionel Messi in einer Nachricht um einen Verbleib

Gerard Piqué spricht offen über die turbulente Zeit beim FC Barcelona und verrät, was er dem wechselwiligen Messi schrieb - und was ihn besonders stört.

Piqué sendet Messi Nachricht

"Schmerzt, dass er noch im Verein ist"

Der ehemalige Welt- und Europameister hatte aber noch einige andere Dinge auf dem Herzen. So zum Beispiel eine Abrechnung in Sachen "Barcagate". Mit diesem Begriff wird die Affäre bezeichnet, für die Barcas Verantwortlichen zu Beginn des Jahres gesorgt haben sollen. Der spanische Topklub hatte damals angeblich externe Firmen damit beauftragt, die eigenen Stars in den sozialen Medien öffentlich zu kritisieren - um sie so in einem schlechteren Licht da stehen zu lassen.