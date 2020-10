Bundesliga: Geheimfavorit RB Leipzig wird chronisch unterschätzt

Viele Fußball-Fundamentalisten finden Leipzig doof. Sie begründen das damit, dass das ein fieser Plastikinvestorenklub sei. Also nicht so natürlich gewachsen und rührend menschlich geführt wie Schalke oder der HSV oder Kaiserslautern, wo sie vor lauter Tradition kaum rechnen können.

RB Leipzig wirtschaftet sparweltmeisterlich

Nehmen wir die Elf, die am Dienstag gegen die Türken antrat: Sie kostete in der Anschaffung 99,5 Millionen Euro Ablöse. Der FC Bayern zahlte alleine für Lucas Hernandez 80 Millionen. Die ganze Startelf der Münchner gegen Madrid kostete schlappe 275 Millionen an Ablösen.

Okay, die Bayern sind ein ansonsten solide geführter Klub, und es gibt im In- und Ausland eine ganze Menge anderer Kaliber. Der Traditionsklub Manchester United zum Beispiel, der am Dienstag 2:1 in Paris gewann und gleich darauf einräumen musste, dass sich die Schulden auf jetzt 524,8 Mio. Euro angehäuft haben.