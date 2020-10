SPORT1 Tippspiel: Alle Infos zum 5. Spieltag der Bundesliga

Nach den ersten Partien in Champions League und Europa League geht es nun auch wieder mit der Bundesliga weiter. Der 5. Spieltag steht an.

Damit geht auch das neue SPORT1 Tippspiel weiter, in dem Sie sich mit Ihren Freunden und SPORT1 Experten wie Mario Basler messen und zu Deutschlands Tippkönig werden können. ( Alle Infos zum SPORT1 Tippspiel )

SPORT1 fasst für alle Teilnehmer die wichtigsten Infos und Statistiken zu den Spielen am 5. Spieltag zusammen!

VfB Stuttgart – 1 FC Köln (Fr., 20.30 Uhr)

Am Freitagabend empfängt Aufsteiger VfB Stuttgart den 1. FC Köln.

Nach vier Spielen, sieben Punkten und Platz fünf in der Tabelle, gibt es beim VfB Stuttgart nach langer langer Zeit mal wieder so etwas wie Euphorie. Das liegt vor allem an den jungen Wilden wie den bisherigen Toptorjägern Silas Wamangituka (zwei Treffer) oder Sasa Kalajdzic (drei Treffer).