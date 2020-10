Bundesliga, Borussia Dortmund - Schalke: Baum sieht Abstiegskampf "weit weg"

Revierderby als Brustlöser? So will Schalke den BVB knacken

Schalke-Trainer Manuel Baum will vom Thema Abstiegskampf noch nichts wissen. Seine Spieler hätten aber nicht mehr im Kopf, dass sie ein Tor schießen können.

In einem Interview bei sportschau.de vor dem Revierderby am Samstag bei Vizemeister Borussia Dortmund sah der 41-Jährige den Zeitpunkt für eine solche Einschätzung trotz der Durststrecke des Tabellenvorletzten von saisonübergreifend 20 Spielen ohne Erfolg nicht für gekommen. (Bundesliga: Borussia Dortmund - Schalke 04 am Samstag um 18.30 Uhr im LIVETICKER)