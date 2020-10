Michael Jordan eröffnet zweite Klinik in Charlotte

Basketball-Legende Michael Jordan (57) hat in Charlotte/North Carolina eine zweite Klinik eröffnet.

Der Besitzer der Charlotte Hornets aus der NBA machte dies durch eine großzügige Spende möglich. Jordan zahlte sieben Millionen Dollar für zwei Krankenhäuser, das erste war vor einem Jahr in der Stadt eingeweiht worden.

In den beiden Kliniken sollen in erster Linie unversicherte oder unterversicherte Bürger behandelt werden. Ungerechtigkeiten in der Behandlung, die sich durch Corona verstärkt haben, sollen dort bekämpft werden. Das gaben die Hornets bekannt.