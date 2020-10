Hoffenheims Grillitsch wegen erwarteter Geburt seines Kindes ausgewechselt

In der ersten Halbzeit stand Hoffenheims Florian Grillitsch noch auf dem Platz und agierte souverän. © Getty Images

Den 2:0-Sieg gegen Belgrad in der Europa League erlebt ein Hoffenheim-Star nach seiner Auswechslung zur Halbzeit gar nicht im Stadion. Der Grund ist kurios.

Während seine Mitspieler den perfekten Start in die Europa League und den 2:0-Heimsieg gegen Roter Stern Belgrad feierten, war Florian Griliitsch (25) schon nicht mehr im Stadion.

Der Österreicher stand in der Startelf und wurde in der Halbzeit von Trainer Sebastian Hoeneß ausgewechselt. Diadie Samassékou ersetzte ihn. Der Grund war kurios: Der Stratege erwartet in der Nacht mit seiner Frau die Geburt des gemeinsamen Kindes. Wie mit den Verantwortlichen des Bundesligisten im Vorfeld abgesprochen, soll er für den Fall pünktlich dabei sein.