Luka Jovic von Real Madrid droht offenbar Gefängnis-Strafe

Der ehemalige Frankfurter war Mitte März trotz Quarantäne-Auflagen in seine Heimat nach Belgrad gereist. Zudem verbreiteten serbische Medien, der Ex-Frankfurter habe die vorherrschende Ausgangssperre in Serbien mehrmals ignoriert - etwa soll er sich mit Freunden zu Partys getroffen haben.

Jovic war vorgeworfen worden, am gegen die 28-tägige Selbstisolation verstoßen zu haben. Dem Ex-Frankfurter war nach eigener Aussage nicht bewusst, dass er das Haus auch nicht für nötige Einkäufe verlassen durfte.

"Ich finde es sehr schade, dass ich in diesen Tagen das Hauptthema bin. Ich finde es sehr schade, dass ständig über mich geschrieben wird - und nicht über diejenigen, die in dieser Krise die Protagonisten in diesem Kampf sind: die Ärzte und alle, die im Gesundheitsbereich arbeiten", schrieb Jovic damals auf Instagram.