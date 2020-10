Handball, Champions League: SG Flensburg-Handewitt schlägt Elverum

Die SG Flensburg-Handewitt setzt sich in einem torreichen Spiel gegen Elverum Handball in der Champions League durch.

Am 5. Spieltag der Champions League bezwang das Team von Trainer Maik Machulla Elverum Handball aus Norwegen mit 37:35 (18:14) und holte seinen vierten Sieg in der Vorrunde.

Flensburg, das am Sonntag in Kiel untergegangen war (21:29), behauptete durch den Erfolg den zweiten Tabellenplatz in der Gruppe A hinter dem punktgleichen polnischen Topklub KS Kielce (beide 8), der Paris St. Germain (2) mit 35:33 (18:18) schlug.