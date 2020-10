Mesut Özil: Coutinho-Berater Kia Joorabchian greift Arsenal an

Mesut Özil spielt bei Arsenal keine Rolle mehr. Nun mischt sich Philippe Coutinhos Berater Kia Joorabchian mit deutlichen Worten in den Streit ein.

Nach der Ausbootung von Mesut Özil (32) bei Arsenal mischt sich Kia Joorabchian (49) in die Diskussion ein.

"Ich sehe in dieser Situation keine Gewinner", sagte er gegenüber talkSPORT. "Özil erteilt Arsenal keine Lektion, indem er aussitzt und nicht spielt. Und Arsenal erteilt Özil keine Lektion, indem es ihn aus dem Kader der Premier League ausschließt. Ich verstehe nicht, wer in einer Situation gewinnt, in der man sich nicht untereinander einigen kann. Das ist einfach reine Dummheit." (Das sagt Özil zur Situation)