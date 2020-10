FC Bayern: Hansi Flick mit besonderer Beziehung zu Tiago Dantas

Tiago Dantas sieht das 4:0 des FC Bayern gegen Atlético von der Tribüne. Eine Szene zeigt, dass Hansi Flick dem Portugiesen zum Durchbruch verhelfen will.

Fast unbemerkt stieg der 19-jährige Tiago Dantas um 22.50 Uhr in der Allianz Arena die Treppen der Haupttribüne in Richtung des Spielfelds hinunter. In der Hand hielt er eine weiße Tüte seines neues Vereins, darin steckte das rote Trikot seines neuen Arbeitgebers. Dieses war nach Abpfiff für Joao Félix bestimmt, den 20 Jahre alten 127-Millionen-Euro-Transfer von Atlético Madrid (Bayern lässt Atlético keine Chance).