Bernd Leno bringt FC Arsenal bei Rapid Wien in Not - Aubameyang als Retter

Trotz eines dicken Patzers seines deutschen Torhüters Bernd Leno hat der FC Arsenal einen Auftaktsieg in der Europa League gefeiert.

Die Londoner setzten sich nach 0:1-Rückstand noch mit 2:1 (0:0) bei Rapid Wien durch. Die Österreicher profitierten beim Führungstreffer (51.) von einem Fehlpass Lenos, der am eigenen Fünfmeterraum Ercan Kara den Ball in den Fuß spielte, Taxiarchis Fountas versenkte den Abpraller in die Maschen.