Europa League: Mesut Özil tröstet Arsenal-Teamkollegen Leno

Mesut Özil ist während der Partie von Arsenal in der Europa League bei Twitter sehr auskunftsfreudig. Er baut Teamkollegen Bernd Leno nach einem Patzer auf.

Während des Spiels seiner Teamkollegen in der Europa League bei Rapid Wien (2:1) lieferte der Ex-Nationalspieler seinen Anhängern quasi einen Liveticker bei dem sozialen Netzwerk ( Nach der Ausbootung: Wie geht es mit Özil weiter? )

So baute er auch Bernd Leno nach seinem Patzer schnell wieder auf. Der deutsche Torhüter hatte in der 51. Minute das 0:1 verschuldet, indem er dem Torschützen Taxiarchis Fountas den Ball quasi in die Füße spielte.