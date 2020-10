FC Bayern: Torwart-Legende Sepp Maier traut Manuel Neuer Rekord zu

Das 4:0 gegen Atlético Madrid war für den 34 Jahre alten Kapitän des FC Bayern bereits das 200. Spiel ohne Gegentor - bei insgesamt 394 Einsätzen im Dress der Münchner. In dieser Rangliste schiebt sich Neuer damit vor Sepp Maier, der seinen Kasten in 651 Einsätzen 199 Mal sauber halten konnte (1962 bis 1979).

Bayern-Abwehr kann sich auf Neuer verlassen

Beim FC Bayern hat Neuer unlängst bis zum 30. Juni 2023 verlängert. Bei seinem Vertragsabschluss wäre er 37 Jahre alt, in Alexander Nübel wurde in diesem Sommer ein möglicher Nachfolger verpflichtet.

Maiers Rat an Nübel: "Zurück nach Schalke"

Dass Neuer in Zukunft wegen Nübel auf Einsätze verzichten muss, daran glaubt Maier nicht: "Einsatzgarantien kann es nicht geben. Ich glaube, dass Manuel jedes Spiel machen will - und das ist auch richtig so. Er spielt immer gut, also warum sollte er aussetzen? Ich kann es auch nicht nachempfinden, wenn ein Torhüter nur im Pokal spielt. Ich wollte früher auch immer spielen. Man hat einfach diesen Ehrgeiz als Torhüter. Egal, ob man 21 oder 39 Jahre alt ist. Bei Oliver Kahn war das auch so."