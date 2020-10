Mainz 05: Team und Führung zeigen getrennt Willen zu Geschlossenheit

Die Führung von Mainz 05 und die Mannschaft veröffentlichen getrennt voneinander offene Briefe, in denen sie sich an die Fans wenden.

In getrennten Stellungnahmen haben Mannschaft und Vereinsführung des kriselnden Bundesligisten FSV Mainz 05 den gemeinsamen Willen zur Wiederherstellung der Geschlossenheit gezeigt.

Fast genau einen Monat nach der Eskalation bei den Rheinhessen durch einen Trainingsboykott der Spieler und der späteren Entlassung von Chefcoach Achim Beierlorzer bestätigten die Profis in einem Offenen Brief die Aufarbeitung von Missverständnissen mit der Klubspitze und ihre 100-prozentige Identifikation mit dem Klub. Die FSV-Führung wertete diese Haltung in "einordnenden Worten" als "Basis, dass wir uns ab sofort auf die wichtigen Aufgaben der Mannschaft auf dem Platz konzentrieren".