Mainz 05: Christian Heidel vor Rückkehr? Schröder zeigt sich offen

C. Michel

Der FSV Mainz 05 befindet sich in der Krise. Die Rufe nach einer Rückkehr von Christian Heidel werden lauter. Sportvorstand Rouven Schröder zeigt sich offen.

Bei der ursprünglich für 27. Oktober angesetzten, aber zuletzt abgesagten Mitgliederversammlung stand sein Name noch nicht zur Wahl. Doch im Umfeld des FSV werden die Rufe nach Heidel immer lauter, der 57-Jährige arbeitete schon von 1992 bis 2016 sehr erfolgreich bei den Rheinhessen.

Schröder lobt Heidel

Selbst von den 16 Kandidaten, die um die acht Aufsichtsratsplätze in Mainz kämpfen, zeigt sich laut Sport Bild ein Teil offen für eine Rückkehr von Heidel.

Sportvorstand Rouven Schröder wollte sich ebenfalls nicht davor verschließen, noch mehr Expertise in den Verein zu holen: "Wenn sich Menschen, die Mainz 05 nahestehen, öffentlich zu Wort melden, dann wird denen intern Gehör verschafft. Es ist doch klar, dass wir uns verbessern wollen."

"Christian erfährt eine riesengroße Wertschätzung in unserem Klub. Alle sprechen sehr positiv von ihm. Er war immerhin ein wichtiger Faktor in der Vereinsgeschichte", lobte der Sportvorstand. Schröder bremste zugleich aber die Erwartungshaltung: "Das heißt jetzt nicht, dass er am Europakreisel steht und nur darauf wartet, zu einem Kaffee zu uns zu kommen."