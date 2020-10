AvD Motorsport Magazin mit Bernd Schneider, Hermann Tilke LIVE im TV u. Stream

In der neuen Ausgabe des AvD Motorsport Magazins (Sonntag 21.45 UHr LIVE auf SPORT1) sind DTM-Legende Bernd Schneider und F1-Strecken-Architekt Hermann Tilke zu Gast.

Auch an diesem Wochenende bietet das AvD Motorsport Magazin auf SPORT1 ( ab 21.45 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 ) wieder den idealen Abschluss für alle Motorsportfans.

Diesmal steht der Portugal GP der Formel 1 im Fokus. Im Studio begrüßt Moderatorin Ruth Hofmann dazu am Sonntag per Live-Schalte Bernd Schneider (ehemaliger Formel 1-Pilot und fünfmaliger DTM-Sieger), den Formel 1-Rennstrecken-Architekten Hermann Tilke sowie den Motorsport Experten Ralf Bach.

Themen sind neben dem Potugal-Rennen in der Formel 1 auch die Neuorientierung von Sebastian Vettel und die aktuelle DTM-Situation.

Wie läuft der Bau einer Formel-1-Strecke

Mit den 24 Stunden von Spa geht am Wochenende dazu eines der wichtigsten Langstrecken-Rennen über die Bühne. Porsche holte auf dem Circuit de Spa-Francorchamps im Vorjahr einen Doppelsieg.

Moderator Eric Engesser meldet sich von der belgischen Kultstrecke mit einer neuen Ausgabe des "Porsche GT Magazins" am Sonntag ab 23:00 Uhr auf SPORT1 .

Bereits am Samstag ab 16:55 Uhr liefert das "Porsche Carrera Cup – Magazin" einen ausführlichen Rückblick auf die Rennen des Markenpokals in Spielberg. Mehr Motorsport zeigt SPORT1+ am Sonntag live ab 20:00 Uhr mit dem Texas 500 der US-amerikanischen NASCAR Cup Series.