Boris Becker plädiert in allen Anklagepunkten auf unschuldig

Am Donnerstag plädierte Becker vor dem zuständigen Londoner Gericht in neun weiteren Anklagepunkten auf "nicht schuldig", schon Mitte September hatte sich der 52-Jährige zu 19 Vorwürfen unschuldig erklärt. Becker wird in dem laufenden Verfahren in Zusammenhang mit seiner Insolvenz unter anderem vorgeworfen, Vermögenswerte und Besitztümer in seinen Angaben unterschlagen und Informationspflichten nicht eingehalten zu haben.