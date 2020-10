Overwatch League: Toronto entlässt zehn Spieler

Toronto tabula rasa

Philadelphia Fusion

Haksal hört auf

Die New York Excelsior müssen die nächste Spielzeit ohne ihren DPS-Star Kim "Haksal" Hyo-jong bestreiten. Der einstige Rookie of the year hat sein Karriereende in Overwatch verkündet. Er möchte nun als Streamer vieles ausprobieren, meint Haksal auf Twitter.