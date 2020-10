2. Bundesliga: Regensburg, Nürnberg, KSC live im TV, Stream, Ticker

Der Karlsruher SC will den nächsten Sieg einfahren © Imago

Gegen Sandhausen platzte der Knoten , nun sollen weitere Punkte her: Der Karlsruher SC trifft auf Nürnberg - Braunschweig fordert den Jahn.

Der Karlsruher SC hat nach vier Niederlagen in Folge am vergangenen Wochenende den ersten Sieg der Saison eingefahren - und auf diesem Spiel will die Mannschaft von Trainer Christian Eichner nun aufbauen. (Service: Alle Spiele und Ergebnisse der 2. Liga)