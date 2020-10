Best of Bundesliga: Als ein Weltmeister auspackte - Kolumne von Ben Redelings

Best of Bundesliga! Unser Kolumnist Ben Redelings blickt wöchentlich auf die kuriosesten, lustigsten und unterhaltsamsten Highlights der Ligageschichte zurück.

Illgners verwenden Decknamen

Und der Clou an der Story: Alle Figuren im Buch heißen nicht wie im wahren Leben, sondern tragen "Tarnnamen". So heißt ein Bundestrainer beispielsweise Hans Eckenhauer, der danach Peter Wadenbein. Allzu schwierig zu entschlüsseln, sollte das nicht sein.

Kleine Mannschaftsfeier nimmt große Wende

Bei einer kleinen Mannschaftsfeier in einem Etablissement stieg Josch überraschend aus einer großen Torte und entledigte sich anschließend seiner Kleidung, bis er von Kevin "abgeführt" und in seinem Wagen nach Hause gefahren wurde: "Ich packte mir den Trainer und trug, oder besser gesagt, schleifte ihn zu seinem Mercedes. Als ich den Motor anließ, betätigte er einen Knopf und öffnete das Schiebedach. Gut! Ein bisschen frische Luft konnte ihm wirklich nicht schaden. Als ich auf der Hauptstraße auf 80 km/h beschleunigte, stand er plötzlich auf, sein Oberkörper ragte aus dem Wagen heraus. 'FC vor, noch ein Tor', grölte er immer wieder. Ich beschwor ihn, sich wieder zu setzen, als eine Ladung von Undefinierbarem auf die Windschutzscheibe klatschte."

Kurz vor dem FC-Gelände stoppte Josch abrupt: "Was gestern passiert ist, streichst du am besten aus deinem Gedächtnis! So, jetzt steig hier aus und geh die letzten Meter zu Fuß. Nun mach schon, meinst du, ich will gesehen werden, wie ich mit einem Spieler zum Training fahre!?"