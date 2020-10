FC Bayern ist in Europa das Maß aller Dinge, sagt Florian Plettenberg

Die Darbietungen des FC Bayern haben in der noch jungen Saison von fulminant (8:0 gegen Schalke) bis deutlich unterlegen gereicht (1:4 in Hoffenheim).

Bayern mit der längsten Siegesserie der Champions League

Die irren Fakten: In den vergangenen zwölf Champions-League-Auftritten erzielten die Bayern durchschnittlich 3,9 Treffer pro Partie. Jedes dieser zwölf Spiele wurde gewonnen, was die längste Siegesserie in der Geschichte des Wettbewerbs bedeutet.

Titelverteidigung als großes Ziel

Dass sie dazu im Stande sind, haben die Bayern gegen Atlético bewiesen: Das verbale Pushen auf dem Feld, das unbedingte Weitermachen nach Toren, Kaltschnäuzigkeit vor dem gegnerischen Tor, kompaktes Verteidigen vor dem eigenen Kasten - all das, was man in Lissabon gesehen hatte, war gegen die kampfstarken Spanier in der leeren Allianz Arena plötzlich wieder zu hören und zu sehen.