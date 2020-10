Rouven Schröder vom FSV Mainz über Gefahren eines neuen Lockdowns

Rouven Schröder warnt vor einem weiteren Lockdown in der Bundesliga. Der Sportvorstand des FSV Mainz befürchtet ein düsteres Szenario.

"Wir sind an einer Schwelle, an der wir vorsichtig sein müssen", sagte der 45-Jährige am Donnerstag: "Einen weiteren Lockdown und dementsprechend Spiele oder sogar Spieltage, die ausgesetzt werden müssen, möchten wir uns alle nicht ausmalen. Wenn sowas kommt, dann weinen nicht nur die großen Vereine, sondern generell die Bundesliga und der Sport."