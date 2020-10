Anzeige

Pelé feiert 80. Geburtstag: Brasilien-Legende gilt als König des Fußballs Wie Pelé zum Mythos wurde

"Es gibt nur einen Pelé!" Der König wird 80

SID

Er ist Brasiliens "ewiger" Fußball-König und für viele "der Größte aller Zeiten". Am Freitag wird Edson Arantes do Nascimento, kurz: Pelé, 80 Jahre alt.

Was bleibt einem Jubilar in Corona-Zeiten übrig? Home Office.

Im Fall von Pelé heißt dies seit Tagen: eintrudelnde Geschenke auspacken, Glückwünsche im Dauerklingeln von WhatsApp beantworten, vor allem aber Video-Botschaften im Akkord aufnehmen.

Anzeige

Statt in großer Sause feiert "o Rei", Brasiliens Fußballkönig, am Freitag seinen 80. Geburtstag virtuell - und wohlauf.

Pelé meldet sich per Video bei der Fußballwelt

"Ich danke Gott für die Gesundheit, es bis hierhin geschafft zu haben, mit klarem Verstand, nicht sehr intelligent, aber klar im Kopf", meldete sich der wohl größte Fußballer der Geschichte in einem der Home-Videos schon unter der Woche, gefilmt in seiner Strandvilla in Guaruja bei Santos.

"Wegen Inventur vorübergehend geschlossen", ist hinter vorgehaltener Hand aus seinem Mitarbeiterstab zu hören, wenn seit Pandemie-Ausbruch Interview-Anfragen aus aller Welt eintreffen, allein zu seinem Ehrentag über 200.

Dass es bei der Bestandsaufnahme genug zu zählen gibt, dafür sorgte der in einem kleinen Dorf namens Tres Coracoes (drei Herzen) geborene Edson Arantes do Nascimento selbst.

Jüngster Torschütze in einem WM-Finale, als er 1958 in Schweden gegen die Gastgeber mit 17 Jahren und 249 Tagen zweimal traf. Selbst festgehaltene 1281 Treffer in 1363 Spielen. Unzählige Titel überall auf dem Globus mit dem FC Santos, mit Cosmos New York und vor allem die WM-Triumphe 1958, 1962 und 1970 mit der Selecao.

Mehr als 21 Jahre schnürte er bis zum Abschied am 1. Oktober 1977 die Fußballschuhe, machte die Rückennummer 10 weltberühmt - nicht als klassischer Spielmacher, eher als hängende Spitze nach heutigem Spielverständnis.

Pelé - Stationen einer Jahrhundertkarriere

In Dribblings verliebt, auf Tore aus, geschossen mit rechts oder links, mit Gewalt oder Raffinesse, per Kopf oder Fallrückzieher förmlich in der Luft schwebend. "Das Schwierige ist nicht, tausend Tore zu schießen wie Pele, sondern ein Einziges wie Pelé", schrieb Brasiliens Poet Carlos Drummond de Andrade in einer Ode an den Modellathleten.

Anzeige

Stoppte Pelé einen Krieg?

Im zweiten Leben versuchte sich der aus einfachen Verhältnissen stammende Afrobrasilianer - manchmal peinlich, meist mittelprächtig - als Sänger, Schauspieler, Sportminister oder Unternehmer, versilberte seinen Ruf in Werbekampagnen und nutzte den Ruhm als Fußball-Botschafter.

"Angenehm, ich bin Ronald Reagan, aber Sie brauchen sich nicht vorzustellen. Jedes Kind weiß, wer Sie sind", wurde er vom damaligen US-Präsidenten im Weißen Haus begrüßt. Eine von vielen Anekdoten, die sich um den Mythos ranken.

So soll er Anfang 1969 irgendwo in Afrika einen Krieg gestoppt haben - die einen sprechen vom Kongo, die anderen von Nigeria - weil die verfeindeten Lager den "Rei" und seine Santos-Gefolgsleute spielen sehen wollten. Wahre Legenden, legendäre Wahrheiten.

Im WM-Halbfinale trifft Deutschland auf Gastgeber Brasilien. Bislang trafen die Teams nur 21-mal aufeinander. Gegen keine Mannschaft ist die deutsche Bilanz so schlecht: Nur viermal gewann Deutschland - unter anderem beim bis dato letzten Aufeinandertreffen. Doch zwölfmal ging die Selecao als Sieger vom Platz. SPORT1 blickt auf die Duelle zurück © Getty Images Die beiden Kontrahenten trafen überhaupt nur einmal bei einer WM aufeinander - das Finale 2002 wird zu einer der schwärzesten Stunden in der Karriere von Oliver Kahn © Getty Images Der Nationalkeeper spielt eine überragende Weltmeisterschaft, die ihm seinen Spitznamen "Titan" einbringt. Doch im Finale patzt er dann. Einen Schuss von Ronaldo lässt er nach vorne abprallen, der Torjäger der Selecao staubt ab © Getty Images Ronaldo erzielt auch den 2:0-Endstand und wird WM-Torschützenkönig © Getty Images Anzeige Während die Brasilianer den Titel bejubeln, ... © Getty Images ... ist Kahn am Boden zerstört © Getty Images Los geht es mit Duellen im Mai 1963 in Hamburg. Vor imposanter Kulisse verliert Deutschland mit 1:2. Jürgen Schütz verliert das Kopfballduell gegen Brasiliens Torwart Gilmar. Uwe Seeler schaut gespannt zu © imago Auch Pele ist in Hamburg dabei. Willi Schulz verfolgt seinen Schuss mit bangem Blick. Zwei Jahre später tritt Deutschland erstmals in Rio de Janeiro an. 140.000 Zuschauer sehen im Maracana, wie die DFB-Mannschaft mit 0:2 verliert © imago Anzeige Im Juni des Jahres 1968 werden die Bilder dann farbig. Während die Hippies weltweit neue Trends setzen, tragen die Nationalspieler die Haare noch kurz. Doch in Stuttgart gelingt der DFB-Mannschaft um Franz Beckenbauer der erste Sieg gegen Brasilien © imago Im Jahre 1981 treffen die Teams zweimal innerhalb kurzer Zeit aufeinander. Bei der Mini-WM in Uruguay im Januar wird das deutsche Team von Brasilien mit 4:1 geschlagen. Klaus Allofs' Führungstreffer reicht nicht, Serginho und der deutsche Kapitän Bernard Dietz tauschen nach Abpfiff Trikots © imago Im Mai kommt es schon zum nächsten Aufeinandertreffen. Hans-Peter Briegel und seine Kollegen verlieren in Stuttgart mit 1:2 gegen Zicos Selecao © imago Toni Schumacher gelingt es 1986 als einzigem deutschen Torwart, gegen die Selecao den Kasten sauber zu halten. 2:0 gewinnt die DFB-Elf gegen die Brasilianer im März in Frankfurt © imago Anzeige Beim US-Cup im Juni 1993 liegt die deutsche Mannschaft mit Andreas Möller bereits nach 40 Minuten mit 0:3 hinten. Doch dann beginnt die Aufholjagd in Washington © Getty Images Der heutige US-Bundestrainer Jürgen Klinsmann erzielt kurz vor Schluss den umjubelten 3:3-Ausgleich © Getty Images Im November des gleichen Jahres gelingt dann im Testspiel in Köln der dritte Sieg gegen die Brasilianer. Andreas Möller und Guido Buchwald treffen beim 2:1-Triumph © imago Beim Gold-Cup 1999 in Mexiko kommt Deutschland mit 0:4 gegen Brasilien unter die Räder. Der damals noch blutjunge Ronaldinho trifft gegen Jens Lehmann und Christian Wörns © Getty Images Anzeige Beim Confed-Cup 2005 stehen sich die beiden Teams zum bislang letzten Mal in einem Pflichtspiel gegenüber. In einer flotten Partie verliert Deutschland mit 2:3. Die Treffer von Michael Ballack (M.) und Lukas Podolski werden überboten von Ronaldinho sowie einem Doppelpack Adrianos © Getty Images Zum bis dato letzten Duell kommt es am 10. August 2011. In Stuttgart zaubert die DFB-Elf, vor allem ein 19 Jahre junges Nachwuchstalent Mario Götze © Getty Images Deutschland zeigt begeisterten Fußball und feiert dank der Treffer von Bastian Schweinsteiger, Götze und Andre Schürrle einen 3:2-Sieg. Ob es auch im WM-Halbfinale 2014 für einen Erfolg reicht? © Getty Images

Das Talent bekam Pelé von Vater Dondinho in die Wiege gelegt, weitervererbt hat er es nur leidlich. Von seinen sieben Kindern versuchten sich nur die beiden Söhne Edinho (Profikarriere als Torhüter und Trainer), der wegen Geldwäsche und Verwicklung in Drogengeschäfte Haftstrafen absaß, und Joshua (College-Fußball in den USA) am Ball, mit wenig Erfolg.

Zustand von Pelé wirft Fragen auf

Edinho war zuletzt so etwas wie das Sprachrohr seines Vaters. Im Februar streute er Gerüchte über Depressionen, Pelé entgegnete: "Ich habe meine guten wie auch meine schlechten Tage. Das ist für Menschen in meinem Alter normal."

Pelé: Depression eine Erfindung

Doch die Operationen an Niere (November 2014), Prostata (Mai 2015), Wirbelsäule (Juli 2015) oder an der Hüfte (Dezember 2015) sowie der Tod von Bruder Zoca (77) im März haben Spuren hinterlassen.

Anzeige

Schon vor der Isolation war eine Gehhilfe Pelés ständiger Begleiter. Manager Joe Fraga versprach dennoch: "Nach dem Geburtstag werden wir viele Aktionen für seine Stiftung machen."