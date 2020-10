BDS dominiert, Guild strauchelt schon wieder

Die regionalen Qualifier sind vorbei, jetzt sind die Major in der RLCS Season X angesagt. Team BDS war in Europa mal wieder oben auf. Alles Weitere weiß SPORT1.

In Rocket League ist Major Zeit. Weil aufgrund der anhaltenden Pandemie an ein globales Offline Event nicht zu denken war, findet in jeder großen Region ein separates Turnier statt. Die Vorrunden wurden am vergangenen Wochenende ausgetragen.