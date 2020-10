Anzeige

FC Bayern: Kingsley Coman glänzt - aber Flick will noch mehr Coman glänzt - aber Flick will mehr

Flick über Coman: "An diesem Spiel wird er gemessen"

M. Hoffmann, F. Plettenberg

In Abwesenheit von Gnabry und Sané setzt Kingsley Coman gegen Atlético Madrid ein Ausrufezeichen. Hansi Flick will aber, dass er an einer Schwäche arbeitet.

Wenn es um Europas Thron geht, ist der König da!

Zwei Tore bei der 4:0-Gala des FC Bayern München gegen Atlético Madrid, eine Vorlage für Leon Goretzka: Kingsley Coman, von Kollegen oft nur "King" genannt, fängt in der Champions League da an, wo er in der Triple-Saison aufgehört hat.

Anzeige

Schon im vergangenen Jahr hatte ein Tor von Coman Bayerns Königsklassen-Saison eröffnet (und ein weiteres sie beschlossen). Nun legte er seinen ersten Champions-League-Doppelpack hin, der sicherstellte, dass Bayern zum 17. Mal in Folge mit einem Sieg in den Wettbewerb startete.

"Er ist ein Ausnahmekönner. Einer unserer ganz wichtigen Spieler, um diese 1:1-Situationen zu lösen", bejubelte ihn Profiteur Goretzka.

Die große Bühne, sie liegt dem 24 Jahre alten Flügelstürmer aus Paris (Service: Spielplan & Ergebnisse der Champions League). Und das Statement, das er gegen Madrid gesetzt hat, kommt für Coman wie auch für Bayern zu einem günstigen Zeitpunkt. Durch die Verletzung des neuen Rivalen Leroy Sané und den positiven Corona-Test von Serge Gnabry trägt Coman nun fürs Erste die Hauptlast auf den offensiven Außenbahnen.

Mit der Art und Weise, wie er sie schulterte, sammelte Coman auch Punkte für den heißen Konkurrenzkampf um die Stammplätze, der ihn noch erwarten wird. Wobei Trainer Hansi Flick auch klare Erwartung formulierte, was Coman noch verbessern muss, um weiter an Boden zu gewinnen.

Flick mahnt Coman: "Das hier ist jetzt die Messlatte!"

"Ich habe heute zu ihm gesagt: Das hier ist jetzt die Messlatte, und daran wird er auch in den nächsten Spielen gemessen", sagte Flick nach dem Spiel auf SPORT1-Nachfrage.

Es sei "wichtig, dass er nicht nur Tore vorbereitet, sondern auch die Qualität hat, sie zu erzielen. In der Bundesliga gehört es natürlich auch dazu."

Anzeige

Flick lenkt den Blick damit auf einen bemerkenswerten Kontrast, den er gern beheben möchte.

In der Champions League weit bessere Zahlen als in der Bundesliga

In der Champions League spielt Coman regelmäßig groß auf, seine Torbeteiligungs-Quote ist auf absolutem Top-Niveau (10 Tore und 11 Vorlagen in 29 Spielen), besser als seinerzeit die der großen Klubidole.

Mit 0,68 Scorerpunkten pro Spiel toppt Coman auch die Werte von Franck Ribery (0,53 in allen CL-Spielen) und Arjen Robben (0,63 in allen für Bayern). Ganz anders sieht es bei den Bundesliga-Spiele aus, in denen Rib (0,75) und Rob (0,80) regelmäßig Machtdemonstrationen ablieferten.

Coman prägt den Liga-Alltag bei Weitem nicht so: 110 Spiele, 19 Tore, 20 Vorlagen - Scorerquote hier nur 0,35.

Auch Sané und Gnabry mit starken Quoten

Flick weiß, was er an Coman hat, er hatte nach SPORT1-Informationen nie den Gedanken, dass die Bayern ihn nach Verpflichtung von Sané nicht mehr brauchen können würden. Ein Transfer - im Sommer soll Manchester United angeklopft haben - stand für ihn nie zur Debatte.

Im Meisterkampf würde Flick nur gern noch etwas mehr auf Coman bauen können, mehr Konstanz und Effizienz vom "King" sehen. Er wünschte sich auf der Pressekonferenz nach dem Spiel ausdrücklich mehr Tore in der Liga.

"Mit seiner Qualität muss das auch in anderen Wettbewerben so sein", sagte Flick: "Er kann das, die Qualität hat er und da schauen wir genau hin, was die nächsten Wochen passiert."

Flicks Forderung zu erfüllen und den nächsten Entwicklungsschritt zu vollziehen, ist in Comans ureigenem Interesse.

Anzeige

Durch die Verpflichtung von Positionskollege Sané steht er unter erhöhtem Druck, auch das vielgelobte Talent Jamal Musiala drängt als Linksaußen nach vorn. Wie groß die Konkurrenzdichte auf den Flügeln ist, zeigt auch der Blickt auf die Scorer-Quoten: In der Champions League sind die Zahlen von Sané (0,68 Scorerpunkte pro Spiel) und auch die von Gnabry (0,65) ähnlich gut, Kleinigkeiten werden den Ausschlag geben.

Der FC Bayern bringt den Henkelpott nach München. © Getty Images Durch ein 1:0 im Finale gegen PSG gewinnen die Münchner die Champions League. Es ist das zweite Mal nach 2013, dass Bayern die Saison mit dem Triple krönt © Imago Dieses Kunststück gelingt zuvor nur einem anderen Verein. SPORT1 zeigt alle Triple-Sieger in Europa, die neben der Meisterschaft und dem nationalen Pokal auch die Champions League (bzw. den Landesmeisterpokal) gewonnen haben. © Getty Images CELTIC GLASGOW 1967: Die erste Mannschaft, der das Triple gelang, waren die "Lisbon Lions". DIeser Spitzname wurde den Celtic-Spielern gegeben, nachdem sie im Finale des Landesmeisterpokals in Lissabon Inter Mailand mit 2:1 besiegten © Imago Anzeige Das Besondere: Alle Celtic-Spieler waren innerhalb eines Radius von 30 Meilen (48 Kilometer) um Glasgow geboren. Mit einer komplett lokalen Mannschaft einen Europapokal zu gewinnen, gelang nur noch dem 1. FC Magdeburg 1974 im Pokal der Pokalsieger. Celtic holte 1967 auch noch Meisterschaft und den nationalen Pokal © Imago AJAX AMSTERDAM 1971: Mit der legendären Mittelfeldreihe bestehend aus Johan Cruyff, Arie Haan, Johan Neeskens und Gerrie Mühren spielte sich Ajax im Pokal der Landesmeister bis ins Finale. Ausgerechnet im Stadion des Erzrivalen Feyenoord Rotterdam besiegten Cruyff und Co. dann Inter Mailand ... © Imago ... nicht zuletzt dank des Doppelpacks von Cruyff. Trainer Rinus Michels perfektionierte das System des "Voetbal Totaal" und holte auch noch die Meisterschaft und den nationalen Pokal, ehe er sich nach Barcelona verabschiedete © Imago PSV EINDHOVEN 1988: Das nächste Triple gewann erst 17 Jahre später überraschend wieder eine Mannschaft aus den Niederlanden. Die PSV schaltete im Landesmeisterpokal Real Madrid im Halbfinale aus und feierte im Endspiel einen 6:5-Sieg gegen den FC Porto nach Elfmeterschießen © Imago Anzeige Auch die damalige PSV-Elf hatte zahlreiche Stars in ihren Reihen: Keeper Hans van Breukelen, Eric Gerets, Sören Lerby und Wim Kieft trugen unter anderem das PSV-Trikot. Auch Eindhoven gelang in jener Saison zudem der Gewinn der Meisterschaft und des nationalen Pokals © Imago MANCHESTER UNITED 1999: Was für die Red Devils die Erfüllung aller Träume war, ist für alle Fans des FC Bayern auch 20 Jahre danach noch immer eine offene Wunde. Bayern lag im Champions-League-Finale nach 90 Minuten 1:0 vorn, ehe United den Spieß in der Nachspielzeit umdrehte © Getty Images Die Elf von Trainer Alex Ferguson gewann aber nicht nur die Königsklasse, sondern triumphierte auch in der Premier League denkbar knapp mit einem Punkt Vorsprung vor Arsenal. Den FA-Cup sicherte sich United mit einem 2:0 im Finale gegen Newcastle © Getty Images FC BARCELONA 2009: Als erstes Team aus Spanien feierten die Katalanen vor zehn Jahren das Triple. Auf dem Weg ins Champions-League-Finale warf Barca unter anderem den FC Bayern aus dem Wettbewerb. Das Endspiel gewann Barca dank Treffern von Samuel Eto'o und Lionel Messi 2:0 gegen Manchester United © Getty Images Anzeige Die anderen beiden Titel? Eine Kleinigkeit! Den nationalen Pokal holte die Elf von Trainer Pep Guardiola dank eines 4:1-Sieges im Finale gegen Bilbao. In der Liga hatte Barcelona satte neun Punkte Vorsprung vor dem Erzrivalen Real Madrid © Getty Images INTER MAILAND 2010: Mit den Nerazzurri schaffte auch ein italienisches Team das Triple - und wieder waren es die Bayern, die es nicht verhindern konnten. Das Finale in der Champions League gewann Inter gegen die Münchner dank des Doppelpacks von Diego Milito 2:0 © Getty Images In der Serie A stand Inter am Ende zwei Punkte vor der Roma - und auch im Finale der Coppa Italia triumphierte die Elf von Trainer Jose Mourinho mit 1:0 gegen die AS © Getty Images FC BAYERN 2013: Die bislang einzige deutsche Mannschaft, die das Triple holte. Im Wembleystadion erzielte Arjen Robben den 2:1-Siegtreffer gegen Borussia Dortmund. Davor schoss der deutsche Rekordsieger nacheinander Juventus Turin und dem FC Barcelona förmlich aus dem Stadion © Getty Images Anzeige Unter Jupp Heynckes gelang den Bayern auch in der Meisterschaft der souveräne Titelgewinn. Als Krönung folgte dann noch der Pokalsieg in Berlin gegen den VfB Stuttgart (3:2). Auf dem Marienplatz ließen sich die Triple-Helden entsprechend feiern © Getty Images FC BARCELONA 2015: Das letzte Triple vor den Flick-Bayern gelang erneut dem FC Barcelona. Vor drei Jahren setzten sich die Katalanen im Olympiastadion von Berlin mit 3:1 gegen Juventus Turin durch © Getty Images Ivan Rakitic, Luis Suarez und Neymar erzielten die Barca-Treffer. Im Finale des spanischen Pokal war es wieder Bilbao, das die Barca-Stars besiegten - dieses Mal mit 3:1. In der Meisterschaft setzte sich Barca erneut gegen Real Madrid durch © Getty Images

Kingsley Coman lenkt Blick auf Kollegen

Mit markigen Ansagen scheint Coman in dem aufziehenden Kampf um die Plätze in den wichtigen Spielen nicht auffallen zu wollen.

Nach der Gala in Madrid verwies er bescheiden auf den Anteil von Vorlagengeber Joshua Kimmich beim ersten Tor: "Joshuas Pass war perfekt, ich musste nur kontrollieren und abschließen."

Auch bei Sky lenkte er den Blick von sich auf seine Kollegen. Er sei "sehr glücklich" über seine beiden Tore, wesentlich aber sei: "Es macht viel Spaß in dieser Mannschaft. Wir spielen sehr gut zusammen und ich hoffe, dass wir weiter erfolgreich bleiben."