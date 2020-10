Formel 1: Romain Grosjean verlässt Haas am Saisonende 2020

Nächste Personalentscheidung in der Formel 1! Romain Grosjean verlässt Haas am Ende der Saison. Als Nachfolger wird Mick Schumacher gehandelt.

Romain Grosjean wird das Haas F1 Team am Ende der Saison 2020 verlassen. Das verkündete die Formel 1 am Donnerstagmorgen bei Twitter.

Magnussen wohl auch weg

"Wer möchte nicht gern einen Schumacher zurück in der Formel 1 - speziell in der Form, wie er aktuell in der Formel 2 ist. Wichtig ist aber nicht nur der Name, sondern auch die Leistung", kommentierte Teamchef Günther Steiner den Namen zuletzt im AvD Motorsport Magazin auf SPORT1.