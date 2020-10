FSV Mainz verzichtet auf 100 Fans - Corona-Inzidenzwert gestiegen

Der FSV Mainz darf gegen Gladbach nicht so viele Fans ins Stadion lassen wie erhofft. Und für 100 Zuschauer sei der Aufwand "unverhältnismäßig."

Das Heimspiel des FSV Mainz 05 in der Bundesliga am Samstag (15.30 Uhr) gegen Borussia Mönchengladbach wird ohne Zuschauer stattfinden. Das teilten die Rheinhessen am Donnerstag mit.