Sebastian Rode von Eintracht Frankfurt über Spiel gegen FC Bayern und Hinteregger

Atlético-Spiel ein Vorteil für die Eintracht?

Seit 20 Jahren wartet die Eintracht auf einen Sieg bei den Bayern. Um dies am Samstag (15.30 Uhr) zu ändern, müsse "schon vieles passen", so Rode: "Es könnte ein Vorteil sein, dass sie am Mittwoch gegen Atletico gespielt haben. Ich weiß aus eigener Erfahrung: Nach so einem Highlight in der Champions League ist es in der Bundesliga schon mal ein bisschen härter. Daher bin ich guter Dinge."