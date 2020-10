Formel 1: Racing-Point-Pilot Lance Stroll wurde positiv auf Corona getestet

Stroll wird in Portugal starten

"Also habe ich mich in zehntägige Quarantäne begeben. Glücklicherweise waren meine Symptome aber ziemlich mild", erklärte Stroll.

Hülkenberg wird sich aber nicht auf einen erneuten Einsatz vorbereiten müssen, denn wie Stroll weiter schreibt: "Ich fühle mich in großartiger Form. Ich kann es nicht erwarten, wieder zum Team zu stoßen und in Portugal zu fahren."

Am Sonntag steht in der Formel 1 das zwölfte Saisonrennen in Portimao auf dem Programm (Rennen am Sonntag ab 14.10 Uhr im LIVETICKER).