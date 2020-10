Real Madrid hat ohne Sergio Ramos 7 der letzten 8 CL-Spiele verloren

Real Madrid blamiert sich gegen Schachtar Donezk ohne Sergio Ramos. Ohne den Kapitän sind die Königlichen in der Königsklasse ein anderes Team.

Die Königlichen haben nach dem 2:3 gegen Schachtar Donezk am Mittwoch nun sieben der vergangenen acht Partien in der Champions League verloren, in denen der Kapitän fehlte.