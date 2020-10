FC Bayern: Verarschen? Thomas Müller schimpft über Schiedsrichter

"Wollt ihr mich verarschen? Was ist hier los?", brüllte der Ur-Bayer am Mittwochabend deutlich vernehmbar durch die Allianz Arena.

Was war passiert? Müller hatte in der 21. Minute an der Seitenlinie eigentlich zuerst den Ball gespielt, ehe er den zu spät kommenden Trippier leicht berührte.