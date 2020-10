Lance Armstrong: Siege bei Tour de France annulliert - Doping ohne Reue

Die Konsequenz: Der Rad-Weltverband musste all seine Ergebnisse seit August 1998 annulieren, darunter die sieben Siege bei der Tour de France zwischen 1999 - 2005. Der einstige "Tourminator" steht als einer der größten Betrüger des Profisports da © Getty Images

1993 tritt Lance Armstrong erstmals ins Rampenlicht: Er wird Straßenweltmeister in Oslo © Getty Images

Die Schockdiagnose Krebs ereilt Armstrong 1996. Er begibt sich in ärztliche Behandlung..... © Getty Images

In den folgenden Jahren dominiert der US-Amerikaner die Frankreich-Rundfahrt © Getty Images

Eine der spektakulärsten Szenen des erbitterten Duells zwischen Armstrong und Ullrich um die Tour-Krone. Auf der 15. Etappe bleibt Lance Armstrong auf dem Schlussanstieg nach Luz Ardiden mit dem Lenker in einer Tüte hängen und stürzt © Getty Images

Ullrich wartet fair auf den Amerikaner, der danach ein mörderisches Tempo vorlegt und die Etappe sogar noch gewinnt. Am Ende ist es in Paris das gewohnte Bild. Armstrong vor Ullrich © Getty Images

In den Bergen duellierte sich Armstrong häufig mit dem mittlerweile verstorbenen Marco Pantani © Getty Images

2005 beendet Armstrong seine Karriere, kehrt aber 2009 in den Radsport zurück. Sein Vorhaben, die Tour zum achten Mal zu gewinnen scheitert. Hinter Sieger Alberto Contador und dem Luxemburger Andy Schleck wird der 38-Jährige Dritter © Getty Images

Sein letztes Rennen außerhalb der USA fährt Armstrong bei der Tour Down Under 2011 in Australien © Getty Images