Kingsley Coman: Thiago beim FC Bayern wichtig wie Lewandowski

Kingsley Coman schwärmt in einem Interview von Pep Guardiola und Thiago. Das Finaltor gegen PSG sei der beste Moment seiner Karriere gewesen.

Kingsley Coman wird beim FC Bayern als Held von Lissabon in die Geschichte eingehen.

Der Franzose erzielte beim 1:0-Finalsieg gegen Paris Saint-Germain in der Champions League am 23. August 2020 den Siegtreffer.

"Ich hatte ein paar schlechte Momente in meinem Leben und ich hatte gute. Aber das war mit Abstand der beste", sagte Coman der Sportsmail .

Coman: Das war am Finaltreffer so besonders

Aufgrund der Geisterkulisse sei der Treffer besonders gewesen. Denn normalerweise höre man die Reaktionen der Mitspieler auf dem Platz nicht. Doch "als der Ball reingegangen ist, habe ich die Schreie der Teamkollegen gehört. Das war so besonders."

Traurig habe ihn allerdings die Rückkehr nach München gemacht. "Wir haben in unserem Stadion etwas gemacht mit allen, die für den Klub arbeiten. Das war nett", meinte Coman: "Aber in diesem Moment willst du dich wie der König von Europa fühlen. Wir haben es vermisst, unsere Fans zu sehen."

Ekstase in München: So erlebten die Fans das Finale

Der 24-Jährige kündigte an: "Wir versuchen, es in diesem Jahr wieder zu schaffen."

"Ich habe zu Ousmane Dembélé, Antoine Griezmann und Clément Lenglet gesprochen. Sie haben gesagt, dass wir perfekten Fußball gespielt haben", meinte Coman: "Wir waren so motiviert, wirklich selbstbewusst. Was wir getan haben, kann uns niemand mehr nehmen."

Coman schwärmt von Guardiola

Guardiola habe von ihm verlangt, den Fußball anders zu betrachten. "Er bat mich, das Spiel breit zu machen, wirklich Eins gegen Eins zu gehen, um so den Unterschied zu machen", meinte Coman.

"Ich habe es geliebt, wie er spielen ließ. Einen Trainer zu haben, der, wenn du so jung bist, Vertrauen in dich hat und einfach nur will, dass du rausgehst und spielst, ist großartig", erklärte er.