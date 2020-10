Champions League: Ajax - FC Liverpool 0:1, Manchester City - FC Porto 3:1

Gündogan lässt City jubeln

Auch Manchester City vermied beim 3:1 gegen den FC Porto trotz eines frühen Rückstands in der Gruppe C einen Fehlstart. Nach dem 0:1 von Luis Díaz drehten Sergio Agüero (20./Foulelfmeter), Ilkay Gündogan mit einem tollen Freistoßtreffer (65.) und Ferran Torres (73.) die Partie zugunsten des Teams von Pep Guardiola (Service: Tabellen der Champions League ).

In den zwei weiteren Spielen des Abends gewann Atalanta Bergamo mit Nationalspieler Robin Gosens in der Liverpool-Gruppe mit 4:0 beim FC Midtjylland, Olympiakos Piräus jubelte dank eines späten Treffers von Ahmed Hassan über ein 1:0 gegen Olympique Marseille und ist nun Zweiter in der Gruppe C (Service: Spielplan & Ergebnisse der Champions League).