Champions League: Real Madrid - Schachtar Donezk 2:3, Vinícius historisch

Die Königlichen verloren sechs Tage vor seinem nächsten Vorrundenspiel in der Gruppe B bei Bundesligist Borussia Mönchengladbach gegen Schachtar Donezk mit 2:3 (0:3), verhinderten aber zumindest ein totales Debakel. In der Nachspielzeit wurde das vermeintliche 3:3 wegen einer Abseitsposition zu Recht aberkannt ( Die Spiele zum Nachlesen im Ticker ).

Real ohne Kroos von der Rolle

Joker Vinícius schreibt Geschichte

Geschichte hat Vinicius so oder so geschrieben – am Ausgang der Partie änderte das aber nichts mehr. Madrid gelang kein drittes Tor. 72 Stunden vor dem Clasico gegen den Erzrivalen FC Barcelona wurde der vermeintliche Ausgleich der Platzherren in der Nachspielzeit durch Federico Valverde nach Videobeweis wegen Abseits nicht anerkannt.