Champions League: FC Bayern - Atlético Madrid 4:0 - Coman glänzt

Wie im Endspiel gegen Paris Saint-Germain (1:0) vor 59 Tagen in Lissabon gingen die Bayern nach einer Co-Produktion von Joshua Kimmich und Vollstrecker Coman in Führung (28.). Leon Goretzka baute nach Vorarbeit von Coman die Führung noch vor der Pause aus (41.). ( Das Spiel zum Nachlesen im Ticker )

Tolisso-Traumtor sorgt für Entscheidung für Bayern

Stattdessen erhöhten die Bayern in Person von Corentin Tolisso: Der Weltmeister traf mit einem satten Distanzschuss aus gut 25 Metern in den rechten Winkel. Robert Lewandowski stand zwar in abseitsverdächtiger Position in der Schussbahn, aber der Videoschiedsrichter griff diesmal nicht ein.