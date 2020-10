Champions League: Einzelkritik Borussia Mönchengladbach bei Inter Mailand

Borussia Mönchengladbach verpasst in der Champions League bei Inter Mailand einen Sieg, weiß aber größtenteils zu überzeugen. Die Einzelkritik.

Die Fohlen verpassten zum Auftakt der Champions-League-Saison bei Inter Mailand einen Überraschungssieg und kassierten in der Schlussphase das 2:2 , das den Endstand markierte. ( Das Spiel zum Nachlesen im Ticker )

YANN SOMMER: Sicher am Ball und in der Strafraumbeherrschung. Über weite Strecken beschäftigungslos. Hätte in der 89. Minute mit seiner Faustparade gegen Darmian zum Helden werden können. Doch Lukaku erzielte nach dem anschließenden Eckball das 2:2. Bei beiden Gegentoren war Sommer chancenlos. SPORT1-Note: 2,5 (Service: Spielplan & Ergebnisse der Champions League)