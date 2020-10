VfL Wolfsburg: Josip Brekalo positiv auf Corona getestet

Nach Angaben der Niedersachsen, die am kommenden Sonntag (15.30 Uhr) in der Bundesliga gegen Arminia Bielefeld antreten, befindet sich der Offensivspieler in häuslicher Quarantäne. Er fühle sich gut und sei aktuell symptomfrei. Alle anderen Tests bei Spielern, Trainern und Betreuern seien negativ gewesen.