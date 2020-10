Serge Gnabry vom FC Bayern hat laut Kevin Trapp keine Corona-Symptome

C. Michel

Die Meldung des positiven Coronatests von Serge Gnabry hat auch Nationalmannschaftskollege Kevin Trapp "schockiert und überrascht", wie er in einer Presserunde am Mittwoch erklärte.

Vor einer Woche trainierten Trapp und Gnabry noch gemeinsam beim DFB-Team: "Man blickt da nicht immer ganz so durch. Auch Serge wird sich draußen nicht ganz so viel bewegt haben, trotzdem wird er positiv getestet. Das ist nicht immer ganz so einfach zu verstehen."