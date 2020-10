FIFA21: Teams, Daten & Fakten - Die VBL-Saison 20/21

Am Wochenende vom 10./11. November startet die Virtual Bundesliga Club Championship (VBL CC) in ihre dritte Saison. Die neue Runde bringt einige Änderungen mit sich. Vor allem im Teilnehmerfeld fand eine gewisse Fluktuation statt.

2 Divisionen , 26 Teams

Am generellen Ablauf wird die neue Turnierstruktur aber nichts ändern. Nach wie vor spielt jeder gegen jeden im sogenannten "Davis-Cup-Format". Sprich zwei Spiele werden im Modus Eins-gegen-Eins ausgetragen. Jeweils eines auf der PlayStation 4 und eines auf der Xbox One. Das dritte Spiel wird im Zwei-gegen-Zwei-Modus auf einer durch den Heimclub zu bestimmenden Konsole ausgetragen.

Neu: Der DFB-ePokal

Neben den sechs Debütanten-Teams und der Einteilung in zwei Divisionen wird diese VBL-Saison eine weitere Premiere gefeiert: Der DFB-ePokal wird zusätzlich zum ganz normalen Ligageschehen ausgespielt. Los geht es am 14. November. Gespielt wird in drei Runden: Vorrunde, Hauptrunde und das große Finale, welches, wenn die Situation rund um das Coronavirus dies zulässt, in Berlin ausgespielt werden soll.