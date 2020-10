Courtside Report - Next-Gen-Neuerungen in NBA 2K21

Spielerbuilds, Plaketten und Entfesselt

Keine Torten mehr: Auf Next Gen wählt man nicht mehr aus vorgefertigten Skill-Tortendiagrammen. Stattdessen habt ihr die volle Kontrolle und könnt jede einzelne Wertungsgrenze auf den von euch gewünschten Wert setzen. Natürlich gibt es Einschränkungen basierend auf den grundlegenden körperlichen Daten des Spielers und ihr könnt nicht einfach alles maxen. Aber ihr habt sehr viel mehr Kontrolle darüber, was für ein Spielertyp ihr sein wollt.

Plaketten: Wir haben für Next Gen gründlich über die Plaketten nachgedacht und sie intensiv umgestaltet. Viele alte Favoriten sind wieder mit an Bord, aber die meisten wurden in ihrer Funktionsweise deutlich verändert. Es wurden auch völlig neue Plaketten ergänzt, alte wiederbelebt und einige bisherige entfernt.

Entfesselt: Kobe Bryant ist leider dieses Jahr unter tragischen Umständen viel zu früh verstorben. Wir wollten unseren Freund Kobe ehren. Wenn man alle seine Plakettenpunkte verdient hat, erhält man die Plakette "Mamba-Mentalität", mit der man seine Entfesselt-Fähigkeiten jederzeit nach Belieben ändern kann. Genau wie Kobe könnt ihr also von Spiel zu Spiel variieren, wie ihr das Spiel an euch reißt!"

Next-Gen-KI

"Next Gen war für uns eine Gelegenheit, in vielen Gameplay-Bereichen den Reset-Knopf zu drücken. Das galt besonders für die Künstliche Intelligenz. Manche dieser Punkte fallen sofort auf, andere sind eher Nuancen für Hardcore-Basketballfreaks.

Schlussgedanken

"Angesichts der plötzlichen Änderungen an unserer Arbeitsweise (Homeoffice!) und der Tatsache, dass wir sowohl die Current-Gen- als auch die Nex-Gen-Versionen von NBA 2K21 fertigstellen mussten, bin ich absolut sprachlos, welche Skills und welchen Hustle das gesamte Visual Concepts-Team in diesem verrückten Jahr gezeigt hat. Noch einmal ein RIESIGES Dankeschön an alle Gameplay-Programmierer und -Produzenten (und ihre Familien), die gemeinsam das unbestreitbar beste Basketballspiel entwickelt haben, das es je für eine Konsole gab. Ich habe an diesem Titel jeden Tag gearbeitet und ihn getestet, und ich habe immer noch jede Menge Spaß, wenn ich das Spiel spiele."