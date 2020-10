FC Arsenal: Mesut Özil bezieht Stellung nach Premier-League-Ausbootung

Mesut Özil reagiert mit Unverständnis auf seine Ausbootung. Der 32-Jährige will jedoch trotz des Rückschlages weiter um einen Kaderplatz kämpfen.

Auf Social Media veröffentlichte der 32-Jährige einen offenen Brief an seine Fans, indem er seine Gedanken darlegte.

Özil vermisst Loyalität

Özil gibt sich kämpferisch

Trotz der Ausbootung will Özil sich nicht hängen lassen. "Egal was auch passiert, ich werde weiter für meine Chance kämpfen und meine achte Saison bei Arsenal nicht so beenden."