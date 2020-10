UEFA sagt U19-EM in Nordirland wegen Corona-Pandemie ab

Die UEFA hat die U19-EM in Nordirland abgesagt © Imago

Mit der U19-Europameisterschaft fällt ein Fußball-Turnier der Corona-Pandemie zum Opfer. Die UEFA sagt das Event in Nordirland ab.

Die Europäische Fußball-Union (UEFA) hat die EM-Endrunde der U19-Junioren in Nordirland wegen der Coronavirus-Pandemie nach mehreren Verschiebungen abgesagt.

In einem Statement am Dienstagabend verwies die UEFA auf die "anhaltende epidemiologische Situation in Europa und den daraus entstehenden erschwerten Reisebedingungen".