LoL-Patch 10.22: Doch nicht nur Role-Swaps?

Üblicherweise befindet sich die Anzahl an Champions, die pro Patch neu ausbalanciert werden, bei 10-12 Charakteren. Deshalb überraschte Mark "Scruffy" Yetter die League-of-Legends-Community letzte Woche, als er das erste Mal Informationen zum kommenden Patch via Twitter veröffentlichte.

Worlds-Überraschung wird generft

Lulu auf der Top-Side zu spielen, gehörte bisher zu den Überraschungen der League-of-Legends-Weltmeisterschaften. Zwar ist sie noch lange kein Tier-1-Metapick, doch ihre Fähigkeit die Lane gerade in Matchups mit Melee-Champions mithilfe ihrer Range und dem Heal mindestens ausgeglichen gestalten zu können, macht die kleine Magierin auf jede Fall wertvoll für viele Team-Kompositionen. Damit dies in der Solo-Queue nicht ausartet, setzt Riot Games bei ihr direkt den Hebel an und verringert den Schaden, den Lulu mit ihrer Q austeilen kann.