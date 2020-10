Borussia Dortmund: Champions-League-Pleite offenbart Probleme vor Derby

Borussia Dortmund präsentiert sich in der Champions League desolat. In dieser Verfassung kann dem BVB sogar das sieglose Schalke Probleme bereiten.

Dem BVB droht eine weitere Saison ohne Titel

Der katastrophale Auftritt von Rom wirft viele Fragen auf. Zweifel daran, dass es in diesem Jahr etwas mit einem ersehnten Titel wird, müssen erlaubt sein. Der erste ist ja schon futsch nach dem 2:3 im Supercup gegen die Bayern. In der Liga gab es zuletzt durchwachsene Auftritte in Augsburg (0:2) und in Hoffenheim (1:0). Und Hoffnungen, dass der BVB diesmal in der Königsklasse zumindest mal über das Achtelfinale hinauskommt, macht der gestrige Auftritt keineswegs.