BBL-Pokal: Final Four muss wegen Corona-Fällen bei ALBA verlegt werden

Die Corona-Fälle bei ALBA Berlin sorgen für Terminprobleme im BBL-Pokal. Das Final Four kann nicht an den ursprünglich vorgesehen Daten stattfinden.

Nach sechs Coronafällen beim Meister und Titelverteidiger ALBA Berlin wird das Finalturnier um den Pokal der Basketball Bundesliga (BBL) verschoben. Das gab die BBL am Mittwoch bekannt. Das Turnier der besten vier Mannschaften hätte eigentlich am 1. und 2. November in München stattfinden sollen. Einen neuen Termin gibt es noch nicht.