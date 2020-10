Ajax Gaming Academy – Rekordmeister veröffentlicht eigene FIFA-App

Der niederländische Spitzenklub Ajax Amsterdam fördert in Zukunft sowohl Talente auf physischer als auch auf virtueller Ebene. In Zusammenarbeit mit Softwareentwickler Azerion veröffentlichte der niederländische Rekordmeister die kostenlose FIFA-App „"Ajax Gaming Academy". In der App schreiben sich Spieler für Turniere ein, bei denen Münzen und Echtgeld gewonnen werden.