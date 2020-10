Youssoufa Moukoko zum FC Barcelona? Samuel Eto'o wünscht sich neues Trio

Youssoufa Moukoko sorgt in der U19 des BVB für Furore © Imago

"Es gibt da einen jungen Spieler bei Borussia Dortmund. Sein Name ist Youssoufa Moukoko. Er ist 15 Jahre und der nächste große Spieler für mich nach Messi. Da Lionel älter wird, könnten wir die Zukunft bei Barcelona gut vorbereiten", sagte der Kameruner bei Goal und Spox .

Eto'o wünscht sich Moukoko, Griezmann und Mbappé bei Barca

Moukoko schießt in den Jugendteams des BVB Tore am Fließband. Der Youngster wird am 20. November 16 Jahre alt und könnte dann für die Profi-Mannschaft auflaufen. Bei den Schwarz-Gelben hält man große Stücke auf den Angreifer.