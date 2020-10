Champions League: FC Bayern - Atlético Madrid LIVE im TV, Stream und Ticker

Robert Lewandowski wurde 2019/20 Torschützenkönig in der Champions League © Imago

Champions-League-Spitzenspiel am Mittwochabend: Direkt am ersten Gruppenspieltag kommt es zum Top-Duell der Gruppe A, wenn Titelverteidiger FC Bayern München in der Allianz-Arena auf Atlético Madrid trifft. (UEFA Champions League: FC Bayern - Atlético Madrid heute ab 21 Uhr im LIVETICKER)