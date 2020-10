FC Liverpool: Nach Foul an van Dijk - Wijnaldum sauer auf Pickford und Everton

Van Dijk war beim Remis zwischen Everton und Liverpool bereits in der Anfangsphase von Pickford übel abgeräumt worden und verletzte sich dabei schwer am Knie. Pickford kam aufgrund einer Abseitsstellung van Dijks straffrei davon und muss auch im Nachgang keine Sperre von der FA befürchten.

Wijnaldum schimpft: "Total inakzeptabel

Der Niederländer schimpfte weiter über die Spielweise von Everton: "Sie übertreiben es in den Spielen, in denen wir gegen sie spielen. Ich weiß, es ist ein Derby, was manchmal zu weit gehen kann, aber das war zu viel. Es war nicht die einzige Attacke dieser Art. Auch die Aktion von Richarlison gegen Thiago war böse. Das nervt mich am meisten."